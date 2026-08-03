Margallo, sobre la llegada de migrantes a Ceuta: "No es posible que ocurriera sin conocimiento de los servicios marroquíes"

El exministro de Asuntos Exteriores pone en duda que Marruecos desconociera la movilización de 60.000 personas hacia Ceuta: "Había indicios más que suficientes". Además, recuerda que las entradas irregulares aumentaron un 150% entre el 29 de junio y el 15 de julio.

José Manuel García-Margallo, exministro de Asuntos Exteriores y exdiputado por Melilla, ha analizado en Al Rojo Vivo la crisis migratoria de Ceuta. Antes de valorar lo ocurrido, ha recordado su vinculación con la ciudad autónoma: "Además de ministro de Asuntos Exteriores, he sido diputado por Melilla y, por tanto, he seguido la actualidad del norte de África con especial interés".

Sobre la posibilidad de que los servicios de inteligencia marroquíes desconocieran la movilización masiva de personas hacia la frontera, Margallo ha sido tajante. "No es posible que se hayan producido los acontecimientos de Ceuta sin conocimiento de los servicios marroquíes", ha afirmado, en referencia a la Dirección General de Estudios y Documentación, el organismo encargado de la inteligencia exterior del país.

A su juicio, movilizar a 60.000 personas a través de redes sociales sin que las autoridades marroquíes detectaran el movimiento resulta inverosímil. "Había indicios más que suficientes", ha insistido, recordando que entre el 29 de junio y el 15 de julio las entradas irregulares aumentaron un 150% respecto al mismo periodo del año anterior.

El exministro ha planteado entonces dos escenarios. El primero, que Marruecos conociera los hechos y no informara a España. "Si el Gobierno marroquí no lo transmitió al Gobierno español, ha infringido gravemente el deber de colaboración", ha asegurado, recordando que ambos países mantienen una estrecha cooperación en materia migratoria y de seguridad.

La segunda posibilidad, ha añadido, es que esa información sí llegara a las autoridades españolas. "Si lo transmitió al Gobierno español, entonces estaríamos ante una negligencia realmente culposa", ha señalado, al considerar que no se adoptaron medidas para evitar la entrada masiva de migrantes.

Margallo también ha cargado contra la política exterior del Ejecutivo de Pedro Sánchez hacia Marruecos. Ha sostenido que el Gobierno "ha hecho todo lo que le ha pedido Rabat", poniendo como ejemplo el cambio de posición sobre el Sáhara Occidental, que, según ha dicho, se adoptó sin debate en el Consejo de Ministros, sin pasar por el Congreso y sin informar a la oposición. "Todo lo que no hay que hacer en una política de Estado", ha criticado.

En la misma línea, ha asegurado que "la sumisión de este Gobierno a Marruecos ha sido absoluta" y ha calificado de "pintoresca" la reacción del Ejecutivo tras la crisis migratoria. Como ejemplo, ha censurado que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, dirigiera sus críticas a Italia en lugar de reclamar explicaciones a Marruecos por lo ocurrido en Ceuta.

Por último, Margallo ha rechazado las declaraciones de Albares, quien atribuyó las críticas a una "conspiración de la derecha reaccionaria". El exministro ha recordado que 22 de los 27 países de la Unión Europea han reclamado medidas a la Comisión Europea y han expresado su preocupación por la gestión migratoria española, lo que, a su juicio, desmonta esa tesis.

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