Margallo afirma que siempre estuvo "convencido" de que Juan Carlos I paró el golpe: "Había varios golpes de Estado en marcha"

El exdiputado de la UCD ha asegurado en Al Rojo Vivo que nunca tuvo dudas sobre el papel del monarca durante esa etapa por sus "viviencias" junto al jefe de Estado y al expresidente Adolfo Suárez.

El exdiputado de la UCD José Manuel García-Margallo ha asegurado que nunca ha tenido dudas sobre el papel del rey Juan Carlos I durante el golpe del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. "Siempre he estado convencido de eso por las vivencias que viví en aquel momento", ha afirmado, en referencia a la actuación del entonces jefe del Estado.

Así, Margallo ha contextualizado su convicción recordando que en 1980 era diputado de UCD por Melilla, una circunscripción que ha definido como "especialmente sensible". Según ha relatado, fue él quien preparó una visita del expresidente Adolfo Suárez a Ceuta y Melilla que finalmente se celebró el 5 de diciembre de 1980, en un momento de gran inquietud.

El exministro ha explicado que llevaba tiempo pidiendo al presidente que viajara a Melilla, donde se vivía un clima de preocupación tras la retirada española del Sáhara apenas dos años antes. "Había un cierto rumor en Madrid de que en las conversaciones sobre el Sáhara se había negociado también la entrega de Ceuta y Melilla pasado un determinado tiempo", ha recordado.

Hasta entonces, Suárez se había negado a realizar esa visita por considerarla un asunto "muy conflictivo" que podía incomodar a Marruecos. Sin embargo, en un momento dado, el presidente le pidió que organizara el viaje.

Sorprendido por el cambio de criterio, Margallo le preguntó qué había ocurrido para modificar su decisión y la respuesta, según su testimonio, fue clara: "Tú sabes que aquí hay varios golpes de Estado en marcha".

El objetivo del viaje, ha explicado, era comprobar de primera mano cuál era la situación en Melilla y el estado de ánimo del Ejército y de las Fuerzas Armadas en un contexto de creciente tensión política y militar.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.