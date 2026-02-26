Gema Robles critica la estrategia de Junts: "Ya no importa la justificación, sino el acto de oponerse y rebelarse en la votación"

En su análisis en Al Rojo Vivo, la periodista ha señalado que la ideología de la formación catalana "es transformista": "Siempre ha tenido límites, pero se está transformando para enfrentarse a un adversario".

La periodista Gema Robles ha criticado en Al Rojo Vivo la estrategia de Junts en el Congreso y ha asegurado que su posición actual responde más a una lógica de confrontación que a una coherencia ideológica. "Ya no importa la justificación, sino el acto de oponerse y rebelarse en la votación", ha afirmado.

En su análisis, Robles ha señalado que la situación no debería sorprender, ya que "Junts no es ya un socio" y ha recordado que tanto el propio partido como el Gobierno habían anticipado la fragilidad de la relación parlamentaria.

A su juicio, el Ejecutivo confió "demasiado en que Junts tendría algún problema para justificar según qué cosas". De esta manera, la periodista ha apuntado también a la evolución ideológica de la formación catalana.

"Diría que es transformista. Siempre ha tenido límites, pero se está transformando para enfrentarse a un adversario que tiene en Cataluña, que es lo que le importa, es decir, la extrema derecha", ha explicado.

Robles ha puesto como ejemplo el debate sobre la limitación de precios en situaciones de emergencia y ha cuestionado que no se respalden medidas destinadas a evitar subidas en servicios básicos durante catástrofes.

"No sé muy bien cómo se justifica que no quieras que cuando hay una catástrofe no haya determinadas compañías que puedan disparar los precios para un servicio básico como los viajes", ha señalado.

Así, la periodista indica que "ya no importa la justificación", sino "el acto de oponerse y de rebelarse ante una votación en el Congreso de los Diputados de España".

