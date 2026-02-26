Margallo, sobre Adolfo Suárez tras el 23-F: "Había gente que quería cargárselo, otros queríamos que cambiara su actitud política"

El exdiputado de la UCD ha defendido en Al Rojo Vivo que el objetivo de otros sectores no era sustituir al presidente, sino modificar su forma de gobernar. "No nos gustaba la forma en que estaba gobernando".

José Manuel García-Margallo, diputado de la UCD cuando sucedió el golpe de Estado del 23-F de 1981, ha asegurado en Al Rojo Vivo que durante esa etapa, "había gente que quería cargarse" al expresidente Adolfo Suárez: "Otros queríamos que cambiara su actitud política".

Según su relato, la situación interna del partido era compleja y reflejaba el desgaste del liderazgo de Suárez, pero no una posición uniforme para forzar su caída.

Asimismo, el exministro ha subrayado que una parte del movimiento crítico consideraba a Suárez "una pieza importante" dentro de la Unión de Centro Democrático y advertía de que su salida podría provocar "el desmembramiento de ese abanico del que era el clavillo", en alusión a la fragilidad de la coalición.

En ese sentido, Margallo ha defendido que el objetivo de algunos sectores no era sustituir al presidente, sino modificar su forma de gobernar. "No nos gustaba la forma en que estaba gobernando", ha explicado, apuntando a un problema de estilo y dirección política.

Durante su intervención, también ha citado al jurista y dirigente de UCD Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, quien resumió aquella tensión interna con una frase que, según Margallo, reflejaba bien el momento: "El personaje cambia de estilo, hay que cambiar al personaje".

Estas declaraciones se producen tras la reciente desclasificación de documentos relacionados con el 23-F, un episodio que marcó de forma decisiva la historia democrática española y el final político de Suárez al frente del Ejecutivo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.