Manuel Cobo, sobre el fiscal general: "Si borras un mensaje, es porque piensas que te va a traer problemas"

El diputado del PP ha señalado que a él no le vale con que el fiscal diga que cuando borró los mensajes no sabía que le iban a registrar, destacando que algo se elimina cuando sabes que tienes "un elemento que te puede hacer daño".

La Guardia Civil no ha encontrado mensajes en el teléfono del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que le relacionen con la filtración del correo electrónico de la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso en el que proponía un acuerdo de conformidad a la Fiscalía tras admitir un fraude fiscal por el que había sido denunciado.

La Fiscalía ha reconocido, que por cuestiones de seguridad y en virtud a la normativa referente a la protección de datos y a la sensibilidad de la información que se maneja, se hace un borrado de forma periódica.

Manuel Cobo ha señalado que a él no le valen estas explicaciones, destacando que el hecho de que se defienda diciendo que no sabía que meses más tarde le iban a registrar, no implica nada.

"En caso de que hubiera mensajes que fueran absolutamente problemáticos, lo sabes desde el mismo momento que los tienes", ha explicado, asegurando que es algo que borras independientemente de si sabes que te van a registrar o no.

"El acto de borrar no es porque pienses que te lo pueden pedir, es porque tienes encima del móvil un elemento que te puede hacer daño", ha recalcado, dejando claro que si lo eliminas es "porque piensas que te va a traer problemas".