Manuel Cobo, sobre la cuestión de confianza: "Es impresentable que no se tramite la iniciativa"

El diputado del PP ha señalado que cree que el Congreso de los Diputados, "controlado por el Gobierno de Pedro Sánchez", no está "cumpliendo con su obligación" al no admitir a trámite la propuesta de Junts.

La Mesa del Congreso sigue sin decidir si admite o no a trámite la iniciativa de Junts para instar a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza y no adoptará una decisión al respecto este jueves.

El órgano rector de la Cámara Baja, que ya pospuso la decisión sobre este asunto antes de las Navidades argumentando la falta de precedentes, da así una nueva patada hacia adelante con este asunto. Políticamente, Junts y el PSOE se dan más tiempo para reconducir sus relaciones.

Manuel Cobo ha señalado que le parece "impresentable" que no se tramite dicha iniciativa. El diputado del PP ha recordado que, aunque la admitieran y saliese adelante, dependería de Sánchez que se llevase a cabo o no. Por tanto, ha destacado que cree que el Congreso de los Diputados, "controlado por el Gobierno", no está "cumpliendo con su obligación".

Por otro lado, ha recordado las palabras que le dedicó Alberto Núñez Feijóo al presidente del Gobierno tras su investidura. "Él le dijo que era una equivocación y que él era el responsable", ha apuntado, explicando que Sánchez depende de varios partidos como Sumar, Bildu, ERC o Junts. "Es una democracia que depende de partidos que piensan de forma distinta", ha recalcado, reconociendo que está de acuerdo con el líder del PP en que es "una equivocación".