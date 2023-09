La primera rueda de prensa de Montse Tomé como nueva seleccionadora nacional del equipo femenino absoluto de la RFEF se produjo ayer lunes, 18 de septiembre, a las 16:30h, en la sede de la federación. En ella, anunció la lista de convocadas para los importantísimos partidos que la campeonas del mundo tiene ante Suecia y Suiza, de la UEFA Nations League. Y esta rueda de prensa ocurría tan solo horas después de que 39 futbolistas emitieran un comunicado insistiendo en su decisión de no ir a la convocatoria nacional.

Sin embargo, la polémica no dejó de crecer. Tomé dejó fuera a Jennifer Hermoso asegurando que "es la mejor manera de protegerla", palabras que la propia Hermoso contestó a través de un comunicado: ¿Protegerme de qué? ¿O de quién?.

Por otro lado, las convocadas estaban citadas hoy, martes 19 de septiembre, en un hotel de Madrid, pero ha habido un cambio de planes de última hora: la convocatoria no será en Madrid sino en Valencia. Con todo este "caos" y las miradas centradas, ahora, en la seleccionadora, la polémica sigue servida: "(Montse Tomé) ya lo dijo ayer todo en la rueda de prensa: quedó retratada e inhabilitada para su puesto en su primera rueda de prensa", asegura Mamen Hidalgo, periodista deportiva en Newtral.es ante las pregunta de Antonio García Ferreras.

"Hasta hace unos días, era el mal menor para las futbolistas, pero ha provocado un incendio con esas declaraciones, con esos silencios que tuvo ante algunas respuestas, con esos "no quiero hablar del tema" o "no quiero manifestar que he hablado con ellas" porque hemos sabido que con ellas no había hablado previamente", añade la periodista.

Evidentemente -sostiene la periodista- "se convierte en el principal foco ahora mismo, esta semana, para unas jugadoras que hoy se tienen que encontrar con ellas, algunas ya se habrán encontrado con ellas... Tiene un papel muy difícil Montse Tomé que no creo que pueda sostenerse en el cargo mucho tiempo".