Maíllo denuncia que Vox asuma competencias en violencia de género en Andalucía: "Van a poner al pirómano a apagar los incendios"

"Cuando PP y Vox firmaron el acuerdo infame de Andalucía, nos dimos cuenta de que era, de entre todos los acuerdos entre PP y Vox, el más reaccionario", afirma el político en Al Rojo Vivo. En el vídeo, podemos ver al completo su crítica.

Vox va a gestionar en Andalucía las competencias relativas a violencia de género que guarden relación directa con la administración de justicia, tal como se expone en el acuerdo de gobierno al que Juanma Moreno llegó con el partido de ultraderecha. Concretamente, el responsable será el nuevo vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira.

Pero esto no le coge de sorpresa a Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida y líder de Por Andalucía: "Cuando PP y Vox firmaron el acuerdo infame de Andalucía, nos dimos cuenta de que era, de entre todos los acuerdos entre PP y Vox, el más reaccionario. Y ahora, con esta noticia, lo que nos dice Moreno Bonilla, 'el moderado', como siempre se le ha querido vender, es que van a poner al pirómano a apagar los incendios".

Esto es, "a gente que niega que haya víctimas de violencia de género, las pone a afrontar las garantías de un proceso de defensa de esa propia víctima. Estamos hablando de que le damos el botón de alarma a quienes niegan la emergencia", subraya Maíllo. "Es una noticia absolutamente nefasta para los intereses de las mujeres víctimas de violencia de género", critica contundente.

Por ello, señala Maíllo que hay que movilizarse y "decirle a Moreno Bonilla y al PP que por ahí no", pero "también hay que saber que nos están dando las señales de lo que puede ser un gobierno del Partido Popular y Vox en España".

Por otro lado, también informa Maíllo que van a interpelar a las funcionarias y funcionarios de esta unidad, que "seguro que van a trabajar con mucha profesionalidad y van a garantizar los derechos de las víctimas. Y si no tenemos que establecer mecanismos que las protejan frente a un poder político que puede amenazarlos para que hagan lo que ellos quieren que se haga. Y creo que ahí es donde está ahora mismo el momento más clave de vulnerabilidad en el proceso de reconocimiento de la víctima de violencia de género.

Por último, Maíllo anuncia que Por Andalucía solicitará la comparecencia de la consejera en el Parlamento andaluz cuando se reanude el periodo de sesiones en septiembre y presentará iniciativas no de ley para garantizar la atención a las víctimas y asegura que reprobarán al presidente andaluz: "Es un insulto a las víctimas; con este acuerdo Moreno Bonilla insulta a las víctimas y demuestra que el proyecto de PP y de Vox son absolutamente indistinguibles".

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