El magistrado González-Vega analiza la declaración de Zapatero: "El juez persiste en la existencia de indicios racionales"

El magistrado Ignacio González Vega analiza, jurídicamente hablando, en directo para Al Rojo Vivo, la declaración ante el juez Calama del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que tuvo lugar este miércoles en la Audiencia Nacional.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, negó ante el juez de la Audiencia Nacional haber ejercido algún tipo de influencia para conseguir el rescate de Plus Ultra.

"Me parece que responde a la línea de defensa que previamente había establecido con su abogado, con Víctor Moreno Catena. En definitiva, no se puede esperar otra cosa que dé una versión alternativa a los hechos que figuran en la causa y que, por tanto, explique los hechos o dar una explicación a los mismos, a efectos de evitar su imputación delictiva", afirma el magistrado Ignacio González Vega. "No me puede sorprender, porque eso es lo que hace el 100% de los investigados", añade el experto.

Por su lado, y a la pregunta concreta de Antonio García Ferreras, de si salió de la declaración "más fuerte o con más debilidad", el magistrado señala que una cosa es la lectura política que se le quiera atribuir y otra cosa es la lectura judicial".

De modo que González-Vega se remite al auto en el que no se decretó ninguna medida cautelar: "No se decreta ninguna medida cautelar porque se exigen dos requisitos", explica. En primer lugar, lo que se llama el 'boni iuris', la apariencia de buen derecho, es decir, la existencia de indicios de criminalidad, que esos, el juez Calama, después de la declaración del señor Zapatero, los da por asentados", señala.

Y en segundo lugar, añade González Vega, el periculum in mora, esto es, el riesgo que pueda haber: "Y en este caso, el juez Calama ha entendido que no hay ese riesgo y que, por tanto, no decreta ninguna medida cautelar", señala.

Por ende, y como conclusión, tras la declaración del señor Zapatero, "el juez Calama persiste en la existencia de indicios racionales de criminalidad. Insisto, indicios suficientes para poder mantener la investigación", concluye el magistrado.

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