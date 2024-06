El periodista Antonio Maestre se muestra tajante con el juez que está llevando la instrucción de la causa de Begoña Gómez y así lo argumenta en Al Rojo Vivo, porque asegura que "hay cosas que algunos no pueden decir pero nosotros (los periodistas) tenemos que denunciar".

"La actitud del juez Peinado es inconcebible desde el punto de vista de los límites normales de la judicatura y sigue el mismo modus operandis de otros muchos jueces, siguiendo la doctrina de JoséMaría Aznar de 'quien pueda hacer que haga'", afirma Maestre recordando cuando el expresidente del Gobierno criticó con dureza a Pedro Sánchez acusándole de ser un "peligro para la democracia".

Y da algunos datos sobre el juez Peinado como que tiene 72 años y que hace poco pidió estar en ejercicio después de los 70 años. "Sabe el juez que si alguien le acusa o lo condenan de prevaricar le van a inhabilitar, pero con 72 años le da absolutamente igual. Además es padre de una concejala del PP de Isabel Díaz Ayuso. La ideología de los jueces existe y está, y los modos de actuación hay que valorarlos y medirlos".

De hecho, apunta Maestre que este mismo juez no imputó al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida con el argumento de que "a veces a los políticos, por el simple hecho de imputarlos conlleva una especie de agravio"; algo que no ha hecho con la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez a la cual ha citado a declarar en plena campaña electoral de las elecciones europeas y a un mes vista: la declaración no se realizará hasta el 5 de julio y además, lo hace antes de haber escuchado siquiera a los testigos y "sabiendo el propio juez va a tener que archivar el caso", sostiene Maestre.

"Pero si tu la imputas ante de las elecciones generas un desgaste y que se hable de ello. Y este es el modus operandis de algunos jueces que buscan generar una repercusión mediática que puede influir políticamente, sabiendo que no van a poder condenar. El juez Peinado está haciendo política", afirma contundente Maestre. En el vídeo podemos ver al completo su argumento.