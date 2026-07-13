Maestre, tras la respuesta de Sémper a las palabras de Rajoy: "Ser portavoz del PP en muchos casos es tener que exponerse al ridículo"

Borja Sémper ha quitado importancia a las palabras racistas de Mariano Rajoy a las que ha calificado como un sinmple "sacarsmo". El periodista y escritor Antonio Maestre lo analiza en este víde.

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante una de sus conocidas crónicas de los partidos de la Selección Española ha escrito la siguiente frase: "Francia tiene una plantilla de altísimo nivel; eso sí, sin franceses"; unas palabras que han desatado el enfado de varios ministros del Gobierno francés.

La ministra de Ultramar, Naïma Moutchou, ha pedido a la Federación Francesa de Fútbol que inicie "todas las acciones legales posibles" contra el expresidente: "Es un odio metódico y banalizado", ha señalado, sobre las palabras de Rajoy.

Por su parte, el portavoz del PP, Borja Sémper, ha minimizado este comentario asegurando que las palabras de Rajoy eran puro "sarcasmo" y que son columnas que van sin mala intención; además ha aprovechado para atacar a Sánchez: "El presidente del Gobierno ha afirmado que quiere que gane el mejor [en la semifinal entre España y Francia], nosotros queremos que gane España, aunque juegue peor, y eso también nos diferencia del presidente Sánchez".

"Ser portavoz del PP es en muchos casos tener que exponerse al ridículo de manera constante. Y Borja Sémper no es diferente", responde el escritor y periodista Antonio Maestre tras ver estas declaraciones.

Por otro lado, y en cuanto a las palabras concretas de Rajoy, sostiene que "el problema está en que lo que ha dicho Mariano Rajoy no es un chascarrillo de 2026, es una línea de coherencia y de pensamiento común desde tiempos inmemoriales".

De este modo, recuerda un artículo que escribió Rajoy en el año 1983 en 'El Faro de Vigo', en el que hablaba en términos de superioridad racial de los hijos de buena estirpe: "Yo escribí ya un artículo sobre el racismo de Mariano Rajoy en 2014. O sea, no he tenido que esperar a 2026", confiesa Maestre.

Porque además, señala que "cuando estudias mínimamente a la extrema derecha y oyes estos comentarios, dices: 'Claro": "Esto es la base del ius sanguinis. Esto es una de las de las teorías fundamentales del racismo de los partidos de extrema derecha europeos, en las que hablan de que la nacionalidad no se adquiere por el lugar donde naces, sino que se adquiere por el lugar de filiación, es decir, de quiénes son tus antepasados, que no se consigue la nacionalidad por nacer en un país", explica Maestre.

Dicho esto, sostiene el periodista que Rajoy dice esto porque "para él los franceses que juegan en la selección no lo son porque son negros, aunque hayan nacido en Francia. Para él, no son franceses porque sus antepasados no eran franceses. Eso es el ius sanguinis", concluye Maestre.

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