Maestre pide al PP dejar de decir que los menores migrantes están mejor con sus padres: "Estamos adaptando argumentos que rozan la psicopatía"

El periodista ha recordado que, a veces, en las familias "también hay violencia" y que por eso existen los procesos de retirada de tutela para los padres. "A veces se convierte en el peor lugar para estar", ha destacado.

Antonio Maestre ha respondido al argumento que dan algunos miembros del PP para defender que los menores migrantes deben ser devueltos a Marruecos y que se apoya en decir que donde mejor pueden estar es con sus padres.

"En España, según el boletín de datos estadísticos de medidas de proteción en la infancia, hay más de 50.000 niños a los que se les ha retirado la tutela de sus familias", ha explicado.

Una situación que ha aclarado que se puede dar porque "o sufren violencia o incapacidad para comer o ha habido agresiones", entre otros motivos.

"Le pregunto al PP si tiene el cuajo de decir que a estos menores, que están tutelados en España y son la mayoría españoles, les diría que donde mejor están es con sus familias", ha destacado.

El periodista ha indicado que cree que estamos "adoptando argumentos que rozan la psicopatía". "Hablamos de que hay gente que huye de sus familias, porque a veces también hay violencia y se convierte en el peor lugar para estar", ha señalado, aclarando que esto es algo que puede ocurrir en cualquier lugar, sea España o Marruecos y que por eso existe un proceso de retirada de tutela para los padres.

"Si tienen un mínimo de decencia y de dignidad, que dejen de decir que donde mejor están es con ellos", ha zanjado.

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