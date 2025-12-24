Maestre se opone a la abstención del PSOE en la investidura de Guardiola: "Es el camino más corto para que Vox se convierta en primera fuerza"

El periodista asegura que la propuesta de que los socialistas faciliten la investidira de María Guardiola, que ha sido defendida por el expresidente Rodríguez Ibarra, "es un regalo para Vox, que podría ser primera fuerza en las próximas elecciones".

Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de la Junta de Extremadura y exlíder del PSOE extremeño, ha reclamado en las últimas horas que los socialistas se abstengan en la investidura de María Guardiola para que la líder del PP no dependa de los votos de Vox.

Una propuesta que, para Antonio Maestre "no tendría ningún sentido". "¿Qué impedirá una vez que el PSOE invista a Guardiola que luego llegue a acuerdos con Vox? Nada", asegura el periodista, que sostiene que "esa propuesta habría tenido sentido hace años, pero ahora no lo tiene".

"En el momento actual, un acuerdo PP-PSOE es el camino más corto para que Vox se convierta en primera fuerza", argumenta el colaborador de Al Rojo Vivo, que cree que ese hipotético cordón sanitario "es un regalo para Vox, que podría ser primera fuerza en las próximas elecciones".

"Es la clave que necesita Vox para romper el techo del 20% y superar al PP", concluye Antonio Maestre para terminar de refutar la postura defendida por Rodríguez Ibarra.

