Maestre, sobre la llegada de miles de personas a Ceuta: "Lo que ha ocurrido es un acto hostil de Marruecos contra nuestra soberanía"

El periodista y escritor Antonio Maestre reacciona en este vídeo a la comparecencia del presidente del Gobierno sobre la crisis migratoria de Ceuta, tras la llegada a la ciudad de casi 50.000 personas procedentes de Marruecos.

En una comparecencia desde Ceuta para hablar de la crisis migratoria que vive la ciudad, y que ha llevado a sus calles a casi 50.000 personas procedentes de Marruecos, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha hablado de "un ataque y una violación de la integridad territorial de España".

"En las interlocuciones con Marruecos lo que subyace es una lectura interesada de las mafias que trafican con personas, de una sentencia del Tribunal Supremo que ratifica otra del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que dice que no tiene encaje en repatriación de frontera si las personas entran en nuestro espacio a nado", ha dicho el presidente.

Tras escuchar estas declaraciones, el periodista y escritor Antonio Maestre está de acuerdo en que ha sido "una violación de la integridad territorial", pero luego está "la cobardía de Pedro Sánchez para no decir de quién", critica el experto, haciendo una clara alusión a Marruecos.

Y es que, tal como apunta contundente Maestre, "lo que ha ocurrido es un acto hostil de Marruecos hacia nuestra soberanía. Es una guerra híbrida". Así, subraya que "si esto lo hace Bielorrusia con Polonia o con Ucrania, sale toda Europa en tromba a decir que Rusia está utilizando los flujos migratorios como arma en una guerra híbrida, que es lo que ha ocurrido con Marruecos".

Es decir, este jueves se retiró la Gendarmería de la Frontera para que esto ocurra: "Es un acto hostil porque después de habernos plegado por el Sáhara, ahora viene Ceuta y Melilla, porque ese es el plan del Gran Sáhara. Y cuando consigan Ceuta y Melilla, que lo conseguirán, como sigamos así, irán a por Canarias y luego a por lo que queda del este de Argelia, que es el plan de siempre", remata el periodista.

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