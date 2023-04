Antonio Maestre cree que el Gobierno de coalición no tenía que haber cambiado la ley del 'sólo sí es sí'. Es más, asegura que es su "mayor desastre". "Tendrían que haberla defendido tal y como estaba, defendiendo que las fusiones de tipos penales posiblemente podrían derivar en reducciones de pena y reconocer y defender el espíritu de una ley no punitivista, que es la línea en la que debe avanzar", ha opinado.

Así, añade que las declaraciones de Irene Montero en las que aseguraba que con la ley no iba a haber ningún tipo de reducción de pena "le ha puesto en una situación imposible" al no "rectificar rápidamente y no defender la ley en los términos en los que la plantearon". "Tendrían que haber defendido la ley porque la ley no era buena por ser más punitivista sino por ser más garantista en el proceso judicial", añade,

Con todo ello, cree que la actual posición de Podemos es la adecuada. "No la que ha mantenido hasta el momento", aclara.