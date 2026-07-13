Maestre, tras hablar Juanma Moreno de las consecuencias del "cambio climático": "Que sea consciente de con quién firma acuerdos y para qué"

El periodista Antonio Maestre reacciona a las palabras del presidente de la Junta de Andalucía, en el puesto de mando del incendio de Los Gallardos, sobre el cambio climático.

El incendio de Almería desciende a una "situación operativa cero" y se espera darlo por "controlado" este lunes. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha comparecido junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el puesto de mando del incendio, donde ha destacado las consecuencias del cambio climático.

"El cambio climático está afectando de manera muy, muy, muy importante, y lo estamos viendo en un desorden climático con situaciones que son prácticamente desconocidas, muy excepcionales y cada vez más explosivas", ha dicho Moreno Bonilla.

Tras ver estas declaraciones, el escritor y periodista Antonio Maestre ha reaccionado contundente: "Está muy bien que hable en esos términos, pero luego que sea consciente de con quién firma acuerdos y para qué firma acuerdos".

Por otro lado, el periodista quiere destacar algo que precisamente ha firmado Moreno Bonilla en ese pacto con Vox en relación con esta materia.

"Cuando se habla de crisis climática, una de las de las consejerías que el PP firma con Vox en todas las comunidades autónomas tiene el nombre de 'desregulación'. Aplicado a la gestión forestal, Vox ha pedido en todas las comunidades autónomas que haya desregulación a través de la Ley de Medio Ambiente porque quiere que se elimine cualquier traba o cualquier permiso para la quema de rastrojos y de restos de poda forestal. Que se elimine cualquier tipo de petición administrativa".

Esto es, "que cualquiera pueda quemar un bancal de su propiedad, que lo pueda quemar sin ningún tipo de consideración y que lo pueda quemar porque considera que eso es poner demasiadas trabas burocráticas a la gestión", concluye Maestre.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido