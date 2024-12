Maestre, sobre la factura de la comida de Mazón el día de la DANA: "Si sale la verdad, el repudio se convertiría en ira"

Antonio Maestre ha reaccionado al hecho de que, dos meses después, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, siga sin presentar la factura de la comida que mantuvo en El Ventorro con una periodista durante la DANA.

El periodista se ha preguntado qué es lo que puede haber que implique que siga "negándose de esa manera" a mostrarla. "Lo que hay cambiaría el repudio por la ira", ha asegurado.

Maestre ha señalado que no solo se trata de lo que pueda mostrar, destacando que esa factura es algo "simbólico". "Todos sabemos que no va a cambiar nada de la negligente actuación de Mazón por no estar", ha aclarado, asegurando que lo que sí que hará será convertir "el repudio en ira".