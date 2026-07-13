Maestre: "Esas joyas son el final del legado político de Zapatero"

El periodista sostiene que la polémica de las joyas de José Luis Rodríguez Zapatero no puede justificarse desde un punto de vista ético y considera que este episodio acaba empañando el legado político del expresidente del Gobierno.

El periodista Antonio Maestre ha cargado en Al Rojo Vivo contra José Luis Rodríguez Zapatero por la polémica de las joyas y ha asegurado que el expresidente todavía no ha ofrecido una explicación convincente sobre su origen.

"Es evidente que hay algo en esas joyas que no puede explicar, porque si pudiera hacerlo ya lo habría hecho. Incluso aunque existiera una explicación, sería muy difícil justificarla desde un punto de vista ético y moral. Ya veremos si también tiene consecuencias legales o tributarias", ha afirmado.

Maestre ha sostenido que el verdadero problema trasciende el valor económico de las piezas. "Me da igual que valgan 50.000 euros, 700.000 o 1,3 millones. Nadie hace un regalo de ese calibre sin esperar nada a cambio. A efectos de ética pública, la cantidad es irrelevante; lo importante es que aceptar un obsequio así resulta incompatible con la ejemplaridad que se exige a un cargo público", ha argumentado.

Por ello, el periodista ha concluido que esta polémica empaña la trayectoria del expresidente. "Creo que esas joyas acaban convirtiéndose en el final del legado político de Zapatero, porque es imposible defender que aceptar un regalo de esa magnitud sea compatible con la imagen de ejemplaridad pública que él mismo ha reivindicado durante tantos años", ha sentenciado.

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