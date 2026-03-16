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Consecuencias económicas

Maestre analiza las medidas del Gobierno aplicadas por la guerra de Irán: "Me parece bien que no se vaya a replicar lo de financiar la gasolina a todos por igual"

El Gobierno aprobará este viernes un paquete de medidas de "respuesta integral" frente a la guerra en Oriente Medio. Algunas de las empleadas en la crisis de Ucrania se revertirán, algo que aprueba el periodista y escritor Antonio Maestre. En el vídeo, los detalles.

Maestre

Desde el Ejecutivo confirman que se celebrará un Consejo de Ministros extraordinario en el que se aprobarán medidas "estructurales y coyunturales" para hacer frente a los efectos del conflicto en Oriente Próximo. El Gobierno mantiene contactos con los grupos parlamentarios, los agentes sociales y los sectores "especialmente expuestos" a la subida de precios.

El periodista Antonio Maestre reacciona a esta noticia: "A mí me parece muy bien, por ejemplo, que la medida que no se vaya a replicar sea aquella de financiar a todo el mundo por igual en la gasolina y el diésel. A mí me perjudica, yo tengo que repostar y me viene bien 20 céntimos menos, pero es regresiva, no es justa y no es de izquierdas".

Así, afirma que "todo lo que sea revertir medidas que en el pasado se hicieron y que no fueron adecuadas, me parece adecuado". Es decir, "siempre las ayudas para quien más lo necesite. Obviamente todos necesitan que les ayuden, pero los recursos son finitos y los recursos del Estado tienen que ir para quien más lo necesite", matiza y concluye Maestre.

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