Maestre, sobre la actuación del senador socialista con Santos Cerdán: "Yo lo que espero del PSOE es una mayor fiscalización del dinero público"

El periodista y escritor analiza la intervención del senador del PSOE, Alfonso Gil, en la comisión de investigación del Senado contra Santos Cerdán. En el vídeo, los detalles.

"Yo esperaría del Gobierno una mayor fiscalización del dinero público, por tanto, cuando alguien va a una comisión de investigación, independientemente de la relación que hayas tenido con Santos Cerdán, lo que yo pido al PSOE y a todos los partidos políticos es que fiscalicen el dinero público", asegura el periodista y escritor Antonio Maestre, en relación a la actuación que ha tenido el senador del PSOE en la Cámara Alta.

El PSOE, en boca de su senador Alfonso Gil, se ha limitado a hacerle a Santos Cerdán un "reproche ético" en su intervención en la comisión de investigación, alegando "no poder ir más lejos". No ha habido preguntas ni interrogatorio, cuando el PSOE aseguró días antes que iba a ser muy duro con el que fuera su compañero de partido y secretario de Organización.

"Obviamente, Santos Cerdán está donde está por hacer un mal uso del dinero público", señala Maestre. Por tanto, "lo que espero del PSOE", insiste el periodista, "no es que dé un paso atrás (...) Lo que espero es que fiscalice el buen uso del dinero público y eso hoy no lo ha hecho". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

