Luís Orriols: "El alcalde de Móstoles es una designación personal y una apuesta personal de Ayuso"

En el caso del Partido Popular, Lluís Orriols señala dos factores que agravan la polémica: la designación directa del alcalde por la presidenta madrileña y el papel clave de Móstoles como ciudad estratégica y termómetro político.

Lluís Orriols, periodista y analista político, ha analizado las denuncias por presunto acoso laboral contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, presentadas por una exconcejala del municipio, que tiene previsto interponer una denuncia formal en los próximos días contra el primer edil.

En Al Rojo Vivo, el analista Lluis Orriols ha advertido de un problema recurrente en el ámbito político: "Los partidos tienden a tapar los escándalos, ya sean de corrupción o de este tipo, con el objetivo de minimizar los costes políticos".

En este sentido, ha señalado una "falta de moral" que, a su juicio, debe observarse tanto en la izquierda como en la derecha. No obstante, en el caso del Partido Popular, Orriols destaca dos elementos que agravan la situación. "El primero es que este alcalde es una designación personal de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Se trata de una apuesta directa que traslada, de forma indirecta, parte de la responsabilidad política de ese nombramiento a la presidenta autonómica", ha explicado.

El segundo factor clave, según el analista, es el peso estratégico de Móstoles en el mapa político madrileño. "Móstoles forma parte del cinturón rojo, pero es la ciudad pivotal, la que cambia de signo político en función de cómo evoluciona la legislatura", ha señalado.

Orriols subraya que Móstoles no es comparable a otros municipios tradicionalmente alineados con la izquierda, como Parla, Fuenlabrada o incluso Getafe. "Además de ser una gran ciudad, es un auténtico termómetro político, porque oscila entre la izquierda y la derecha según las circunstancias", ha concluido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.