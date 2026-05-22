La confesión de Tardà tras conocer la imputación de Zapatero: "Me salió del corazón pensar que no podía ser cierto"

El exportavoz de ERC, Joan Tardà, valora en Al Rojo Vivo la imputación del expresidente, que, "a partir de nuestra experiencia en ERC, doy carta de naturaleza a que esto pueda ser todo un montaje", afirma. En el vídeo, al completo su análisis.

El histórico político de ERC y exportavoz de este partido en el Congreso de los Diputados, Joan Tardá, confiesa que hubo "momentos difíciles" en la relación entre el republicanismo de ERC y José Luis Rodríguez Zapatero, incluso, señala "momentos de un profundo desengaño".

"Nunca hemos digerido que habiendo dado nosotros la investidura en el 2004 y no los nacionalistas catalanes, al final pactó, sin ni tan solo comunicárnoslo, con Mas el Estatut para recortarlo, y se apuntó con entusiasmo al 155", admite Tardá, pero también, dice que "hay que ser justos" y "Zapatero ayudó en todo aquello que compete a la Ley de Amnistía".

Pese a todo, durante aquella época, cuenta Tardá, "nosotros decíamos en broma que 'somos más de ti que los tuyos'. Porque creíamos que era un hombre joven, que no había tenido responsabilidades durante la transición y no estaba secuestrado por las miserias de aquella época". Y dice esto digo porque confiesa que cuando estalló la bomba informativa de su imputación no se lo podía creer. "El otro día, cuando vi el vídeo, del corazón me salió pensar que no podía ser cierto", confiesa Tardà.

Es cierto que al leer el auto "me pareció que aquello tenía enjundia", afirma Tardá, pero también, afirma que "como que todos somos fruto de nuestra experiencia, nosotros, si me permitís, con unas comillas gruesas o no tan gruesas, hemos sufrido durante el Procés muchas arbitrariedades".

Algo que, además, dice que "cuando le decía a Pedro Sánchez que se preocupara por la por la arbitrariedad de la cual es víctima, su respuesta era siempre la de que confiasemos en el sistema judicial español".

Por tanto, a partir de nuestra experiencia, "creo que que doy carta de naturaleza, un tanto al menos, a que pueda ser todo un montaje", concluye Tardá.

Por último, a la pregunta de si cree que Pedro Sánchez ha dejado de creer también en la justicia la respuesta es caro: "Viendo lo que hemos visto, y sufriendo como ha sufrido incluso el acoso de sobre su compañera y su familia, habrá descubierto que que algo ahí, ¿no?".

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