Lucía Méndez: "No tengo dudas de que el presidente está haciendo lo correcto, pero sí sobre las explicaciones que ha dado"

La periodista de 'El Mundo' cuestiona las comparaciones de Pedro Sánchez tras la escalada del conflicto en Oriente Medio: "Cuando dice que ya hemos estado en esta situación, no es cierto. Estamos peor y no se parece a lo de hace veinte años". Además, duda de que su electorado responda.

La periodista Lucía Méndez ha analizado la posición adoptada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su primera declaración institucional tras la escalada de la crisis en Oriente Próximo.

En su comparecencia, Sánchez recuperó el lema que se popularizó durante la invasión de Irak en 2003 y apeló a "no repetir los errores del pasado". Un mensaje que, en términos generales, Méndez considera acertado.

"El presidente del Gobierno está haciendo lo correcto y tampoco tengo ninguna duda de que la mayoría de la población española lo apoya", ha afirmado la periodista de 'El Mundo' en Al Rojo Vivo.

Sin embargo, Méndez ha expresado dudas sobre el encuadre político que el presidente ha dado a su mensaje."Tengo muchas dudas a propósito de las explicaciones que ha dado el no a la guerra', comparando a George W. Bush con Donald Trump e intentando ganar un electorado contra José María Aznar. Francamente, tengo mis dudas de que eso pueda funcionar así. Ni Trump es George Bush. Ojalá".

La periodista se refería a una de las frases más contundentes de la intervención de Sánchez, cuando recordó la reunión que en 2003 mantuvieron Aznar, Bush y el entonces primer ministro británico Tony Blair. "Ese fue el regalo del trío de las Azores a los europeos de entonces: un mundo más inseguro y una vida peor", afirmó el presidente.

Sánchez también evocó el clima político de aquel momento al señalar que "el mundo y España ya han estado aquí antes". Recordó que la ciudadanía española condenó entonces la dictadura de Saddam Hussein y que hoy también “repudia” al régimen iraní, al que acusa de reprimir y matar a sus propios ciudadanos.

No obstante, Méndez discrepa de esa comparación histórica. "Cuando él dice 'ya hemos estado en esta situación', no es cierto. Estamos peor. Esta situación no tiene nada que ver con la de hace veinte años".

La periodista matiza además el significado que tuvo el movimiento del "no a la guerra" en 2003. "El 'no a la guerra" fue un grito contra el Gobierno, no fue contra una guerra ilegal".

A su juicio, el contexto internacional actual es mucho más incierto y disruptivo que el de entonces, por lo que duda de que el paralelismo con la guerra de Irak tenga hoy el mismo efecto político o movilizador en el electorado español.

"Por eso tengo dudas de que su electorado vaya a responder", concluye.

