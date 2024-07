Los nuevos cursos de la Generalitat Valenciana para policías locales en el Instituto Valenciano de Seguridad Pública cambian el término 'violencia de género' por 'violencia intrafamiliar', como quería Vox, sin embargo el presidente Carlos Mazón (PP) ha desautorizado a Vox y ha recuperado el término de violencia de género.

Un cambio que la periodista de El Mundo Lucía Méndez celebra: "Menos mal que el PP de Valencia no ha caído en la trampa". Y asegura que cree que "Vox tiene esencialmente un problema en las comunidades donde gobierna con el PP y es que como no pueden hacer gestión, porque tienen competencias limitadas o sencillamente no saben hacer nada, lo que hacen es provocar".

Pese a todo, la periodista confiesa que creía que Vox se había dado cuenta de que la cuestión de la violencia machista le quitaba votos. "No me explico cuál es la torpeza de estas personas que pretenden provocar y provocar. Es muy buena noticia que Mazón les haya parado los pies, es algo que deberían hacer más a menudo", afirma Méndez. En el vídeo podemos ver completa su intervención.