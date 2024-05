La periodista de El Mundo, Lucía Méndez analiza la campaña que está realizando el PP en Cataluña para las elecciones de este 12 de mayo , cuyo objetivo, tal como cuentan los expertos, es el de superar en escaños a Vox. Así, en materia de migración, el PP está teniendo un discurso muy similar al partido de ultraderecha.

"Los términos en los que el señor Feijoo se ha pronunciado son que los migrantes ilegales ocupan nuestras casas y nos echan de ellas... Yo creo que hay que tener un poco de contención cuando uno es un líder nacional", afirma Méndez, señalando el que cree ella que es "el error de fondo en la estrategia del PP". Y la siguiente: "Poner en las elecciones catalanas muchos huevos en la cesta".

Y lo argumenta del siguiente modo. Según Méndez, "independientemente de que el PP vaya a escalar en estas elecciones, cosa que no podía ser de otra forma porque actualmente tiene 3 diputados (en el Parlament), el PP en Cataluña a efectos de gobierno no es relevante. Por muchos más votos que consiga, no va a sacar tantos votos como para incidir en la política catalana y afectar a la política nacional, a sus posibilidades de llegar al gobierno". En el vídeo podemos ver al completo su análisis.