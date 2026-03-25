Lucía Méndez: "Sánchez ha encontrado en el 'no a la guerra' un clavo ardiente"

La periodsita de 'El Mundo' analiza en Al Rojo Vivo la comparecencia de Pedro Sánchez: cree comprensible su postura sobre la guerra de Irán, pero duda de su estrategia y recuerda que gobierna sin mayorías ni presupuestos.

Lucía Méndez, periodista de 'El Mundo', ha analizado la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, donde defendió las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis derivada de la guerra en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel. Sin embargo, Sánchez lo hizo recurriendo al pasado.

En concreto, evocó la decisión del expresidente José María Aznar de apoyar la guerra de Irak, afirmando que lo hizo para que "Bush le invitase a un puro".

"Conviene recordar que la comparecencia del presidente del Gobierno era para informar sobre el Consejo Europeo y la posición de España respecto a Irán. No esperábamos un alegato contra un expresidente cuyo partido perdió las elecciones en 2004, probablemente influido por su actuación en Irak", ha señalado Méndez en Al Rojo Vivo.

La periodista también ha cuestionado el enfoque del jefe del Ejecutivo: "El 'no a la guerra' no se plantea frente a la situación actual, sino contra lo que hizo Aznar. Es una estrategia que al presidente puede parecerle útil para recuperar terreno o dar sentido a una legislatura muy cuestionada".

En este sentido, ha añadido que Sánchez "gobierna sin mayorías, sin presupuestos y con dificultades para aprobar reformas", por lo que considera que "ha encontrado en este asunto un clavo ardiendo". No obstante, se muestra escéptica: "Intentar ganar hoy las elecciones contra Aznar resulta, en el contexto actual de España, una estrategia bastante exótica".