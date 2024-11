La periodista de El Mundo, Lucía Méndez analiza el comportamiento del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras el discurso que realizó hace apenas una semana en la que aseguraba que la tragedia de Valencia era un antes y un después y pedía a los políticos moderar sus posiciones para estar a la altura de la ciudadania.

Sin embargo, ha pasado una semana de esa discurso, afirma Méndez, "y no solo no ha pedido responsabilidades a Mazón (que debe dimitir), sino que además ha bloqueado la elección no solo de Teresa Ribera, sino de toda la Comisión Europea. Le ha creado una problema gravísimo a Ursula von der Leyen, que va a ser la presidenta de la Comisión, y ahora mismo, está intentando solucionar un problema que le ha creado el PP de España".

Pese a todo, el PP considera que esto es un éxito político, algo de lo que duda la periodista. "Allá él. A mí me parece que esto no es forma de hacer política y coincido con Pedro García Cuartango cuando dice que 'si el PP no le exige responsabilidad a Mazón, no tiene ningún autoridad moral y legitimidad para pedírselas a nadie", asegura Méndez.

"Lo que parece es que el señor Feijóo no se atreve con Mazón porque no quiere tener un problema interno con un presidenta autonómico, lo que está haciendo es desviando de atención, nada menos que bloqueando la elección de comisarios de la comisión euro. La gente lo juzgará. A mí no me parece bien", confiesa y finaliza Méndez. En el vídeo podemos ver al completo su