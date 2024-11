Tras conseguir el PP de Alberto Núñez Feijóo retrasar el nombramiento de Teresa Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea (sería la número 2 de Úrsula von der Leyen), el periodista Pedro García Cuartango lo tiene claro.

"El PP no tiene autoridad moral para exigir a Úrsula von der Leyen que no nombre a Teresa Ribera, si antes no asume Mazón sus responsabilidades políticas por la gestión de la crisis de la DANA de Valencia. Y ese es el problema", afirma el periodista.

Añade además que lo estamos viendo en estos días es de una "cierta miseria moral, porque la izquierda exige responsabilidades a la derecha y la derecha a la izquierda, como esto fuera una cuestión de simetría, algo que va a producir una desafección de la política ante los ciudadanos". Pero, tal como concluye Cuartango, "es cierto que la primera responsabilidad política tiene que empezar por Mazón dada la incompetencia que ha demostrado en la gestión de esta crisis". En el vídeo podemos al completo su análisis.