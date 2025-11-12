Lucía Méndez, sobre el juicio al fiscal: "Los periodistas han tenido un papel completamente excéntrico en este juicio"

La periodista de El Mundo y analista de Al Rojo Vivo ha pedido que "la diosa de la justicia ilumine al Supremo", tras criticar que “todo el mundo ha dictado sentencia menos ellos".

Lucía Méndez, periodista de 'El Mundo' y analista de Al Rojo Vivo, ha valorado el juicio al fiscal general con una petición dirigida al Tribunal Supremo: "Que la diosa de la justicia ilumine al TS, porque aquí ha dictado sentencia todo el mundo menos ellos: el presidente del Gobierno, los periodistas que han investigado, los que no han investigado... todos".

Según Méndez, los medios han desempeñado "un papel completamente excéntrico" en este proceso, en parte por la responsabilidad que algunos les han atribuido: "Hay gente que cree que los periodistas pueden absolver al fiscal general del Estado. Es algo insólito, algo que no había ocurrido nunca".

También ha cuestionado que el debate sobre la ética periodística se haya convertido en uno de los ejes del juicio: "No sé por qué hemos transformado la ética periodística en un tema central de este proceso".

Por último, la periodista ha apuntado a los errores cometidos en el origen del caso: "Si aquella noche en la Fiscalía se hubiera mantenido la calma, si no se hubiera entrado en histeria para pedir el expediente de una persona que había aparecido en los medios por una noticia incompleta —porque solo se conocía una parte—; si el fiscal general no hubiera sacado a un fiscal de un partido de fútbol y simplemente se hubiera esperado al día siguiente para desmentir la información, nada de esto estaría pasando".

