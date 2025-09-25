Lucía Méndez destaca cuál es el problema del PP: "No tiene una opinión propia ni la expresa"

La periodista ha analizado la actitud del Partido Popular frente a la masacre que se está produciendo en Gaza, dejando claro que debería fijar una posición. "Los barones dicen una cosa y la dirección nacional otra".

Lucía Méndez ha reaccionado a la actitud del Partido Popular ante la masacre que se está produciendo en Gaza. La periodista ha señalado que, aunque temas como el caso de Begoña Gómez puedan ser importantes, cuando hay otros asuntos como este, es necesario que "fijen una posición".

"Los barones dicen una cosa y la dirección nacional otra", ha criticado, dejando claro que el problema principal del PP es que "no tienen una opinión propia ni la expresan".

Un momento que ha aprovechado para resaltar también las declaraciones que realizó el rey Felipe VI durante su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas.

La periodista ha indicado que cree que consiguió representar a casi todos los españoles. "Hizo un discurso lo suficientemente contundente como para que nadie le pueda preguntar si es genocidio o no", ha asegurado.