Lucía Méndez, contundente sobre Mazón: "En 35 años de profesión no he visto a ningún responsable público con tanta frivolidad e indecencia"

La periodista critica duramente a Mazón y reprocha al PP su pasividad: "¿Cómo puede el partido permanecer ajeno a que, un año después, las víctimas siguen sufriendo mientras este señor protagoniza un escándalo sin explicar dónde estuvo?".

La periodista Lucía Méndez ha sido contundente al valorar la actitud del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, tras la tragedia de la DANA. "Es un ejemplo de indignidad", ha afirmado en Al Rojo Vivo, antes de añadir: "En 35 años de ejercicio profesional nunca he conocido a ningún responsable político como este señor. La frivolidad, la irresponsabilidad y la indecencia de este señor son impresionantes".

Méndez también ha reprochado al Partido Popular su pasividad ante la gestión de Mazón:"¿Cómo puede el PP permanecer ajeno a que, un año después, sigamos con el dolor de las víctimas mientras este señor protagoniza el escándalo de que todavía no sabemos dónde estaba porque no nos lo ha explicado?".

La periodista considera que el PP "está pagando un alto coste político por no haber tenido la valentía de apartarle cuando debía hacerlo".

Ante la pregunta de por qué Alberto Núñez Feijóo no ha destituido a Mazón, Méndez ha opinado que para ella la decisión se debió "al temor a la situación política en la Comunidad Valenciana, donde no hay mayoría absoluta y el Gobierno depende de Vox; no querían arriesgarse a unas elecciones anticipadas".

Finalmente, Méndez ha reflexionado sobre un problema más amplio en la política española:"En España estamos demasiado acostumbrados a pensar que, cuando pasa el tiempo, todo se olvida. Pero esto no se va a olvidar".