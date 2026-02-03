Lucía Méndez, tras la comparecencia de Feijóo por la DANA: "La única responsabilidad que se le puede achacar es política: sostuvo a Mazón durante un año"

La periodista Lucía Méndez analiza la comparecencia del líder de los 'populares' este pasado lunes en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados por la gestión de la DANA. En el vídeo, los detalles.

Un día después de la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo en la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024, la periodista Lucía Méndez, de 'El Mundo' sostiene que el líder de los populares no tiene ninguna responsabilidad.

"La única responsabilidad que se le puede achacar a Feijóo es una responsabilidad de partido, ni siquiera de Gobierno, y es que sostuvo a Mazón durante un año. Pero eso es una responsabilidad política que no se sustancia en esa comisión, no es objeto de esa comisión", asegura Méndez.

Por tanto, "si el Gobierno de la nación no tenía competencias durante ese día, Feijóo tenía cero. Por tanto, llamar a la comisión a un señor que es presidente del Partido Popular, líder de la oposición, una semana antes, en vísperas de unas elecciones autonómicas importantes...", subraya Méndez, señalando que cree que Gabriel Rufián tampoco tuvo su mejor día parlamentario. En el vídeo podemos ver al completo su análisis.

