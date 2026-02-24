Lucía Méndez, tras aprobarse la desclasificación de los documentos del 23-F: "La actuación del rey está muy clara"

El Gobierno aprueba la desclasificación de documentos del 23F: se colgarán en la web de Moncloa a mediodía del miércoles: "Mañana la montaña va a parir un ratón", afirma en este vídeo la periodista de El Mundo, Lucía Méndez.

"Porque cuando se dice que no se sabe todo acerca del 23-F... Hay cientos de libros publicados sobre el 23 F (...) acabamos de tener el éxito de 'Anatomía de un instante'. Sabemos, además, que hubo varias tramas, que el rey quería echar a Suárez, que hubo varios golpes, que...", detalla la periodista.

Lo único que todavía es secreto, apunta, "son las grabaciones del Congreso, las conversaciones conversaciones que tuvieron los amotinados del Congreso y la Zarzuela. Las conversaciones del rey con las capitanías generales. Esto no lo conocemos y tampoco sabemos el sumario, pero sí la sentencia".

Por otro lado, y en cuanto a la actuación del rey, afirma contundente: "Creo que la actuación del rey está muy clara. Se sabe". Evidentemente, concluye Méndez, "el rey esperó, porque era el jefe del Estado, a ver si las capitanías generales estaban o no con el golpe".

