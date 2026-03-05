Lucía Méndez, tras las acusaciones de Feijóo a Sánchez por el conflicto en Irán: "Convendría que el PP se ajustase a la realidad"

"El envío de una fragata no es un ataque ni es una posición ofensiva. En todo caso, será una posición defensiva", responde la periodista Lucía Méndez ante algunos de los ataques que ha lanzado el líder de la oposición contra el presidente del Gobierno.

Este miércoles, Alberto Núñez Feijóo acusaba a Pedro Sánchez de actuar "contra la seguridad de España" por intereses electorales en su respuesta a Trump. El presidente del Gobierno plantaba cara al presidente de los EEUU y mostraba su "no a la guerra" de forma contundente: "Tenemos que exigir que EEUU, Israel e Irán paren antes de que sea demasiado tarde. No se puede responder a una ilegalidad con otra", defendía Sánchez.

Este jueves, el líder de la oposición volvía a criticar al presidente del Gobierno, esta vez, por el envío de la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre, que entra dentro de los compromisos de la OTAN: "Dice que rechaza el uso de las bases americanas y a las pocas horas despegan aviones de Rota hacia Oriente Próximo. Dicen 'no a la guerra' al mismo tiempo que manda una fragata de guerra a la guerra en lógico cumplimiento con los compromisos de la OTAN. Y lo que ya es el colmo: polemiza con Trump en público el mismo día que se acerca a su embajador, en privado (...) Como siempre, Sánchez miente.

Tras escuchar estas palabras, la periodista de 'El Mundo', Lucía Méndez, asegura que "estaría fenomenal que, en este caso, la posición de España fuera la de todos", aunque, es cierto, matiza la periodista, que nunca ha sucedido esto en política exterior (...) Casi nunca ha habido consenso en política exterior".

"Es verdad que sería muy bueno", insiste la periodista, pero también es verdad que "la situación política española impide por completo que haya una comunicación entre el partido del Gobierno y el de la oposición. Pero eso es una cosa y otra cosa es que el PP esté diciendo cosas que no se ajustan exactamente a la realidad", critica.

Esto es, según Méndez, "se puede criticar que el presidente del Gobierno haya vuelto a creer que estamos en 2003, pero ajustándose a la realidad": "El envío de una fragata no es un ataque ni es una posición ofensiva. En todo caso, será una posición defensiva", afirma Méndez.

Por otro lado, es verdad que el hecho de que en Europa tampoco haya un consenso claro "favorece que el PP le diga a Pedro Sánchez que está como aislado", apoya Méndez. Pero, insiste: "Tampoco comparto con el PP que fijen una posición que tampoco se sabe muy bien cuál, aunque no tengan la obligación de hacerlo (...) Pero sí que creo que deben ajustarse a la realidad: si no hay aviones que despeguen al combate con Irán, no hay aviones que despeguen al combate en Irán. Convendría que se ajustaran a los hechos". En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia.

