Loreto Ochando: "Rufián ha mostrado la incidencia de Mazón, pero también ha sido un homenaje precioso a las víctimas"

En Al Rojo Vivo, la periodista analiza el interrogatorio de Rufián a Mazón durante la comisión de investigación sobre la DANA, en el que se le mostraron fotos de varias víctimas mientras se le cuestionaba sobre su gestión.

Gabriel Rufián ha protagonizado uno de los interrogatorios más duros a Carlos Mazón durante la comisión de investigación sobre la DANA celebrada este lunes en el Congreso de los Diputados.

El diputado de ERC ha mirado directamente al president en funciones de la Generalitat Valenciana y le ha llamado "inútil, mentiroso, incapaz, homicida y psicópata". "Ojalá pague con cárcel todo lo que ha hecho", ha afirmado Rufián, ante un Mazón que se ha limitado a responder que el diputado "se describe a sí mismo" con esas palabras.

Al respecto, la periodista Loreto Ochando ha destacado: "A mí me ha encantado que Gabriel Rufián haya mostrado la indecencia de Mazón, pero al mismo tiempo ha sido un homenaje preciso a las víctimas".

Además, se ha referido a la revelación de que Mazón pidió que sus escoltas no lo acompañaran a la salida de 'El Ventorro': "La gran pregunta es por qué quería ir solo Mazón. Probablemente porque pensaba que el final de la comida en El Ventorro iba a ser diferente al que finalmente fue; quizá imaginaba que terminaría de una forma más favorable para él".