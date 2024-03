Lluís Orriols se ha preguntado en Al Rojo Vivo para qué servirá la ley de amnistía tras el acuerdo que han alcanzado PSOE y Junts. El politólogo ha indicado que existen dos interpretaciones diferentes.

Por un lado, la ley como un elemento que sirve para buscar la reconciliación y el fin de la crisis constitucional en Cataluña. Lluís Orriols ha confesado que ve difícil que vaya a ser suficiente para solventar este problema. "Veo grietas", ha reconocido, recordando que no existe un consenso porque la derecha no está de acuerdo y una parte contratante no quiere "un punto y aparte".

Por otro lado, existe una interpretación instrumental en la que se ve la amnistía como la condición para poder "tener legislatura y seguir en Moncloa". Una cuestión que cree que también tiene una serie de grietas porque, aunque Junts tiene interés en que esta legislatura se mantenga algún tiempo, cree que "no lo van a poner fácil" y no va a ser "un actor de fiar".

De esta forma, el politólogo ha reconocido que, aunque esta ley "puede ser beneficiosa", cuenta con "importantes grietas".