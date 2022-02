La sexta ola continúa remitiendo en España y las medidas se van adaptando a las necesidades que presenta en cada momento la pandemia. Llegados a este punto es usual preguntarse: ¿Es momento de suavizar las restricciones?

Unas horas antes del Consejo Interritorial de esta tarde, en el que se decidirán las siguientes pautas a seguir, Josep Corbella, periodista de 'La Vanguardia', responde en Al Rojo Vivo sobre cuáles serán los siguientes pasos.

"Las cuarentenas se van a eliminar, estamos en una fase de tender hacia la normalidad", explica Corbella, aunque no habla de una fecha concreta. "Después de haberlas tenido durante tanto tiempo, no es muy importante si las tenemos una semana más o dos más o menos. Lo que sí que es importante es que esta decisión se tome con el máximo consenso posible. Pero las cuarentenas tiene los días contados", cuenta el periodista.

Corbella explica que esta medida ha llegado a su fin porque "no tiene sentido ir a buscar todos los casos asintomáticos". Asimismo, adelanta que "vamos hacia un escenario en que las personas asintomáticas con coronavirus no se van a buscar, no se van a detectar. Podrán hacer vida normal y no va a pasar nada".

El uso de la mascarilla en espacios interiores, los aforos en eventos multitudinarios y las cuarentenas para las personas infectadas son las últimas medidas que se eliminaran antes de la vuelta a la normalidad.