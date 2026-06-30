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Martínez-Vares: "La SEPI era el pozo de la cloaca"

La imputación de 25 personas en la investigación sobre presuntas irregularidades en la SEPI ha provocado una contundente reacción de Santiago Martínez-Vares.

Martínez-Vares: "La SEPI era el pozo de la cloaca"

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha imputado a 25 personas por los presuntos delitos de organización criminal, amaño de adjudicaciones y fraude en la concesión de ayudas públicas dentro de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Entre los investigados figura la actual presidenta del organismo, Belén Gualda.

La resolución, enmarcada en una de las piezas del denominado 'caso Leire Díez', también afecta al expresidente de la empresa pública Enusa José Vicente Berlanga y a Rosario Arévalo, exconsejera de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, entre otros.

A raíz de estas imputaciones, Santiago Martínez-Vares analiza el asunto en Al Rojo Vivo y fue especialmente crítico con el papel de la SEPI. "Sin ninguna duda, por lo que reflejan la investigación judicial y los investigadores, la SEPI era el pozo de la cloaca", afirma.

El analista sostiene además que la investigación apunta a una estrecha relación entre responsables de la entidad pública y personas vinculadas a la trama. "¿Cómo van a explicar que la fontanera tenía una empresa con el presidente de la SEPI y con su socio?", se pregunta.

Martínez-Vares también pone el foco en los nombramientos realizados al frente de la sociedad estatal. "Estos presidentes de la SEPI fueron nombrados por María Jesús Montero. Tenían un chat común y facturaban a través de una sociedad con Antxón Alonso, el gran socio de Santos Cerdán. Por eso digo que la SEPI y la cloaca se fusionan; era el pozo que financiaba esa corrupción", concluye.

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