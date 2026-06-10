Lamet, sobre el caso Leire: "Amerita una regeneración profunda dentro del PSOE, pero antes dimisiones"

El periodista ha exigido que si el presidente del Gobierno no tenía conocimiento de lo ocurrido, deberían derivarse consecuencias políticas dentro del partido: "Tiene que echar a la gerente del PSOE en el mismo momento en que se entera".

Juanma Lamet, periodista de 'El Mundo', ha analizado en Al Rojo Vivo la comparecencia de Pedro Sánchez durante la sesión de control en el Congreso, en la que, el presidente evitó dar explicaciones sobre los casos de corrupción que rodean al PSOE y protagonizó un duro enfrentamiento con Alberto Núñez Feijóo.

"Regate, que no lo vamos a ver en el Mundial, el que acaba de hacer el presidente del Gobierno, que debería dar muchas más explicaciones a la prensa, porque es muy, muy difícil gestionar peor una crisis como esta", ha afirmado.

Lamet ha ido más allá al referirse al caso Leire, al que considera "el más grave de los que rodean ahora mismo al Partido Socialista y al Gobierno", y ha acusado al Ejecutivo de falta de transparencia: "Nos han mentido muchas veces. Primero nos dijeron que era una militante raso que actuaba por su cuenta; luego que sí tenía relación con Cerdán, pero que era Antoñita la Fantástica; después que no había cloaca en el PSOE; luego que sí, pero que era algo autónomo; luego que no se le pagó, y después que sí; luego que no se había reunido con la directora de la Guardia Civil, y después que sí… En fin, no han parado de mentir".

En relación con la Fiscalía General del Estado, el periodista ha subrayado la necesidad de explicaciones: "Creo que hemos llegado a un punto en el que tienen que dar explicaciones de una vez".

Además, ha sostenido que, si el presidente del Gobierno no tenía conocimiento de lo ocurrido, deberían derivarse consecuencias políticas dentro del partido: "Si él no sabía nada de lo que hacía Leire y de que se le pagaba, tiene que echar a la gerente del PSOE en el mismo momento en que se entera, porque es incompatible decir 'yo no sabía nada' con mantener a quien no le informó. Y también es incompatible con no cesar a la directora de la Guardia Civil si tampoco le comunicó nada sobre sus reuniones con Leire".

Lamet ha concluido que la situación "amerita una regeneración profunda dentro del PSOE, pero antes que eso, dimisiones".

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