Lamet afirma que la duración de la legislatura no depende ni de PNV ni de los socios, solo de Sánchez: "Junts es la incógnita, pero no tiene ningún incentivo"

El periodista Juanma Lamet explica por qué cree que la legislatura solo depende del presidente del Gobierno y no de lo que digan o hagan sus socios. En el vídeo podemos ver al completo su explicación.

El PNV, en palabras de Aitor Esteban, ha asegurado que el Gobierno no puede dejar de lado la imputación de Zapatero: "Sería irresponsable que Sánchez siga más allá de 2026", afirmó en un acto. Por otro lado, fuentes del Gobierno señalan que "esta no es la primera vez que Esteban habla de no alargar la legislatura mas allá del 2026".

Sin embargo, y según analiza el periodista de El Mundo, "Juanma Lamet, "la duración de la legislatura no depende del PNV, ni de los socios de Sánchez, sino que depende de Pedro Sánchez".

Porque el PNV, añade el periodista, "no se puede permitir romper la baraja cuando gobierna con el PSOE en las tres grandes capitales del País Vasco, en las tres diputaciones forales y en el propio Gobierno vasco". Y Junts es "la gran incógnita", señala Lamet, apuntando que tampoco tienen un "incentivo estructural para acortar la legislatura cuando están esperando todavía la amnistía de Carles Puigdemont y cuando priorizan los intereses personales frente a los intereses incluso electorales, cuando se están desangrando en Cataluña".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido