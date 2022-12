El actor Willy Toledo no ha acudido a declarar ante el juez que le había citado como investigado por un delito contra los sentimientos religiosos al haber insultado a Dios y a la Virgen, una incomparecencia por la que la asociación de abogados cristianos ha pedido que se le multe.

El Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid había citado para a Willy Toledo por unos comentarios en la red social Facebook en los que criticaba la apertura de juicio oral contra tres mujeres que en 2014 procesionaron una gran vagina en Sevilla.

"Yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María", escribió el actor, que al conocer su citación como imputado ya advirtió de que no acudiría a declarar para no participar en una "farsa" y que tendrían que detenerle.

Además, tildó de "represión" la fianza de 3.600 euros acordada por la juez para hacer frente a la multa solicitada por la Asociación de Abogados Cristianos, de doce meses con una cuota diaria de 10 euros en concepto de responsabilidad civil.

Willy Toledo aseguró que es "indignante" que una "asociación ultrafundamentalista católica como la Asociación de Abogados Cristianos pueda, hoy en día, presentar una denuncia por blasfemia, como si estuviéramos en la Edad Media".

"Ya sabemos que la iglesia tiene absoluta libertad para decir y vomitar toda su ideología retrógrada"

"Estoy en mi derecho y en mi obligación. Me parece surrealista. Tengo claras mis convicciones", afirma el actor Willy Toledo, que sostiene que sólo declarará ante el juez por insultos a dios y a la virgen María si es detenido. "Cada vez que emites una opinión habrá personas de la opinión contraria que se ofendan. Entonces, ¿cuál es la situación? Yo seguiré diciendo lo que me de la gana", añade.

Plantón de Willy Toledo al juez que le investiga por insultar a dios y a la virgen: le piden hasta 5.000 euros

El actor ya adelantó que no tenía intención de comparecer en los juzgados y así lo ha hecho. Willy Toledo ha dado plantón al juez que le había citado como investigado por sus comentarios criticando la apertura de juicio oral contra varias mujeres por 'la procesión del coño insumiso'.