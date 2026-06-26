Julia Pastor (Cruz Roja España) califica la situación de Venezuela como "catastrófica": "A nivel de destrucción es similar al de muchas zonas de conflicto"

Julia Pastor, directora de Cooperación Internacional de Cruz Roja Española, explica en Al Rojo La devastadora situación de Venezuela y asegura que queda un trabajo muy largo por hacer allí.

En Venezuela, "la situación es catastrófica", afirma contundente Julia Pastor, directora de Cooperación Internacional de Cruz Roja Española, en directo para Al Rojo Vivo: "El impacto humanitario es gravísimo y el coste que ya hemos visto en términos de vidas, de personas heridas, de personas afectadas, que sigue creciendo cada minuto, es altísimo".

Por su lado, "a nivel de destrucción es muy similar a algunas zonas de conflicto en un contexto, donde muchas personas ya viven en una situación de vulnerabilidad", afirma y lamenta Pastor.

Ahora mismo, explica Pastor, "lo más urgente son las labores de rescate", porque "hay muchísimas personas desaparecidas, muchísimas personas que están atrapadas en los escombros" y también es clave y urgente "la atención psicológica, psicosocial y la atención a la salud mental".

"La restauración de los vínculos familiares de esas personas que están buscando a un familiar, a un amigo, a una persona querida y no saben dónde está, es importantísima", explica Pastor, señalando que tanto desde Cruz Roja Venezolana como desde España están habilitando canales para ello.

Y, por supuesto, la atención sanitaria también es muy urgente: "Ahora mismo tenemos servicios de salud totalmente colapsados, totalmente colapsados, porque en muchos casos han sido afectados también por los dos terremotos y por el alto número de demandas de personas que necesitan asistencia sanitaria. Atención sanitaria, medicamentos y, por supuesto, atención de insumos básicos".

Estas primeras horas tras el terremoto "son cruciales para salvar vidas", reitera Pastor. Es por ello que "estamos intentando asegurar todos los recursos y todos los equipos específicos de rescate porque estas 72 horas son claves". Pero también van a ser claves "los días que vienen para responder a todas las necesidades humanitarias".

Tampoco podemos olvidarnos del largo plazo, es decir, de lo mucho que queda todavía por reconstruir. "Los próximos meses van a ser claves para trabajar, y también los próximos años. Es un mensaje que creemos que es muy importante lanzar: el nivel de destrucción, el nivel de impacto y el nivel de situación de vulnerabilidad de muchas personas afectadas va a requerir que trabajemos no solo en el corto plazo, sino en el medio y en el largo plazo", concluye contundente la trabajadora de Cruz Roja.

En el vídeo podemos ver al completo y con detalle su intervención en Al Rojo Vivo.

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