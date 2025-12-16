Juanma Romero señala que Sánchez insiste "por tierra, mar y aire" en que va a seguir hasta 2027: "Se agarra al clavo ardiendo de Puigdemont"

El periodista Juanma Romero reacciona a las palabras del presidente del Gobierno que aseguró, tanto en el Balance político de 2025 como en las conversaciones informales con los periodistas, que agotará la legislatura.

Tanto en la comparecencia sobre el Balance político de 2025, como en la copa de Navidad para periodistas en La Moncloa, Pedro Sánchez insistió en seguir adelante con la legislatura y aguantarla además hasta el final: hasta 2027.

"Insistió ayer por tierra, mar y aire en que va a seguir hasta 2027, haciendo oídos sordos a lo que le pide ya no solo sus socios, sino también su propio partido, que cree que no va a poder aguantar varias derrotas consecutivas en las elecciones autonómicas que viene. Él se agarra a un clavo ardiendo que es Puigdemont", asegura el periodista Juanma Romero, de 'El Independiente', revelando que, en público, su partido no dice nada, pero no así en privado.

"En público no van a decir nada, pero en privado te dicen que esto es un fin de ciclo, que es el espantajo que él quiere conjurar o que intentó conjurar", añade el periodista.

