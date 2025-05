Juanma Romero, sobre el robo de cable del AVE: "A Puente le ha faltado algo prudencia a la hora de apuntar a las causas, tenía que haber esperado un poco"

Tras el robo de cable de cobre que se produjo en las vías del AVE Madrid-Sevilla en cinco puntos de la provincia de Toledo, el Gobierno apunta a una operación de desestabilización. El ministro de Transportes, Óscar Puente, hablaba este pasado lunes de sabotaje o acto intencionado.

"Creo que al ministro le ha faltado algo de prudencia a la hora de apuntar a las causas, tendría que haber esperado, quizá, un poco más", afirma Juanma Romero, periodista de El Independiente, matizando, no obstante, que es cierto que "las causalidades no existen": "Todo cuadra porque ha sido todo como muy preparado, en una fecha muy concreta y en unos puntos muy específicos".

Sin embargo, más que el hecho en sí, lo que "más me preocupa", sostiene Romero, es que se deje a tanta gente tirada en unos trenes. Es decir, "visto que se producen incidencias con demasiada frecuencia, creo que haría falta una especie de protocolo, no solo de seguridad, sino para saber cómo actuar en este tipo de incidentes: para intentar sacar a la gente cuanto antes, suministrarles agua, comida, etc.", afirma el periodista. En el vídeo podemos ver completa su intervención.