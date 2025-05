Puente insiste en la tesis del sabotaje tras el caos en el AVE: "Apunta claramente a un acto deliberado"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, insiste en la teoría de que el robo de cable que ha desatado el caos en la alta velocidad entre Madrid y Andalucía fue un "sabotaje". Tras calificarlo así en sus redes sociales el mismo domingo, este lunes ha insistido en que quienes perpetraron esos robos en cuatro puntos de Toledo "han ido a tiro hecho". "Si es un robo, estamos hablando de 1.000 euros como mucho lo que les puede haber supuesto a los que lo hicieron, pero los daños son terribles", ha subrayado.

"Apunta claramente a un acto deliberado. Veremos si tiene un interés económico, que ya digo, es mínimo, o si tiene otro interés de otro tipo", ha deslizado Puente, que la víspera hablaba ya en sus redes sociales de un "acto de grave sabotaje" que estaba siendo investigado por la Guardia Civil. Además, el titular de Transportes pidió la colaboración de quien pudiera tener información sobre unos hechos que calificó como "muy graves".

Posteriormente, en una entrevista en 'Onda Cero' ya este lunes, el ministro ha indicado que la previsión era que el servicio se reanudase "sobre las 09:30 horas", si bien la operativa arrancaba "ya condicionada por el retraso de tres horas y media" que acumulaba desde la víspera, cuando una avería de catenaria se sumó "a todo el lío" que había de por sí. "Estamos reubicando, tratando de acumular trenes en doble composición...", ha detallado, indicando que la intención es "ir normalizando toda la operativa" a lo largo de la mañana.

Dos incidentes y un caos

El titular de Transportes ha precisado en esa misma entrevista que la víspera se produjeron dos incidentes diferenciados: el robo de cable de cobre en cuatro puntos de la provincia de Toledo y el enganchón de un tren con la catenaria en la misma zona.

El cable sustraído, ha explicado, es el mismo que "sensoriza las vías" y garantiza la seguridad al asegurar que los trenes, que necesitan "un espacio limpio por delante de bastantes kilómetros", no tienen ningún obstáculo en su camino. En concreto, ha detallado Puente, "se roban 150 metros de cobre en doble vía, tanto en un sentido como en otro, en cuatro puntos diferentes de la provincia de Toledo entre Los Yébenes y otra localidad, en un radio de 10 kilómetros aproximadamente". Esto, ha añadido, provocó que la velocidad máxima en la zona fuera de 40 kilómetros por hora, "lo cual ha producido un caos tremendo", según ha admitido.

Al robo de cobre, sin embargo, se sumaba un segundo incidente en la misma zona, cuando un tren Iryo que se había tenido que detener allí se enganchó con la catenaria al reanudar la marcha, por causas que aún no están claras. "Produjo un problema adicional porque se quedó parado y lo tuvimos que trasbordar, tuvimos que sacar otro tren Iryo desde Atocha, apartarlo de la vía y reanudar la marcha...", ha repasado el ministro. "A una incidencia se sumó la otra y hemos tenido esta terrible vuelta del puente", ha resumido Puente. "Es difícil de entender, espero que a lo largo de la mañana nos expliquen exactamente que es lo que ha sucedido, pero por desgracia no es tan infrecuente", ha reconocido.

Los ladrones, "a tiro hecho"

El ministro además ha incidido en que quienes perpetraron los robos "tienen medios para cortar y seccionar el cable" y "tienen información". "Es evidente. Han ido a tiro hecho, han ido a cuatro puntos en los que había justo las cajas de seguridad", ha recalcado el titular de Transportes, que además ha hecho hincapié en que "si es un robo, estamos hablando de 1.000 euros como mucho", mientras que "los daños son terribles" a nivel "de comodidad, de salud, de desplazamiento de personas y también de costes para las compañías que van a tener que indemnizar a todos esos pasajeros". "Es tremendo", ha lamentado.

Según Puente, "las patrullas de Adif y Guardia Civil pronto detectaron el incidente" y los equipos de seguridad ahora tienen que elaborar un informe. A su juicio, en todo caso, lo ocurrido "apunta claramente a un acto deliberado". "Veremos si tiene un interés económico, que ya digo, es mínimo, o si tiene otro interés de otro tipo", ha deslizado.

Quejas de usuarios y de la oposición

Puente también se ha referido a las quejas de los viajeros sobre la falta de atención dentro de los trenes que se quedaron parados y ha reconocido que había algunos con más disponibilidad de agua y víveres que otros, si bien "en algunas estaciones" se paró y se les suministró agua. "Un tren no va preparado para abastecer a todo el pasaje durante nueve o 10 horas", ha admitido Puente, que ha señalado que en algunos casos se produjo ese nivel de desatención "y en otros no". Además, se ha mostrado particularmente preocupado por una niña que sufrió un ataque de apendicitis cuando el tren estaba en movimiento y "hubo que pararlo". "Espero que esa familia esté bien... voy a ver si puedo interesarme esta mañana por cómo están", ha indicado.

Además, ante las críticas del Partido Popular, que le señala como responsable del caos ferroviario, Puente ha dicho que no le sorprende "nada" esta reacción por parte de "una oposición que no desaprovecha la más mínima ocasión para retratarse". "No me preocupa, en este momento lo que me preocupa es sacar adelante la operativa", ha incidido el ministro, que ha señalado que esta es su segunda noche sin dormir en menos de una semana, tras el apagón masivo del pasado lunes. "De lo que se trata ahora es de resolver los problemas, con la oposición ya hablaremos", ha zanjado.