Juanma Romero, sobre el reparto de menores: "El PP tiene un serio problema de discurso: tiene que cumplir la ley y contentar a sus socios de Vox"

El PP reclama que los menores migrantes no acompañados llegados a Ceuta sean devueltos a Marruecos con sus familias y pide recuperar el convenio de 2007. Juanma Romero cuestiona la postura popular y advierte de la obligación de cumplir la ley.

Tras la crisis migratoria en Ceuta, el Partido Popular, a través de su portavoz en el Congreso, Esther Muñoz, reclama que los menores migrantes no acompañados sean devueltos a Marruecos para reunirse con sus familias. Una postura que coincide con la defendida por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Muñoz ha pedido recuperar el convenio firmado con Marruecos en 2007, que establece que los menores deben permanecer con sus familias o bajo la tutela de las instituciones correspondientes.

Sobre esta posición, el periodista Juanma Romero ha señalado que el PP afronta un problema de discurso: "Por un lado tiene que cumplir la ley, y es muy duro para un partido que se dice constitucional saltarse la legalidad. Por otro, tiene que contentar a sus socios de Vox". Además, ha recordado que el real decreto aprobado el año pasado fija plazos para la distribución de menores entre comunidades y que, de no cumplirse, podría intervenir la Fiscalía de Menores.

Romero ha criticado que la propuesta popular pueda dejar desprotegidos a menores que llegan en situaciones de extrema vulnerabilidad. "No se trata de un reagrupamiento familiar como si viniesen de una comunidad autónoma a otra. Son niños y jóvenes que llegan desamparados, muchas veces de familias desestructuradas, que han sufrido abusos o proceden de zonas en guerra. Hay que priorizar el cuidado de esos niños", ha defendido.