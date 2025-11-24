Juanma Romero: "Quien lidera la crítica más acerada contra la condena del fiscal es Óscar López, rival político de Ayuso"

El periodista Juanma Romero analiza las críticas que han surgido tras la insólita y histórica condena al ya exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En el vídeo, los detalles.

El ya exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado su renuncia este lunes a primera hora, tan solo días después de que el Tribunal Supremo le condenarael pasado jueves a dos años de inhabilitación y una multa por un delito de revelación de datos reservados sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, que está imputado por varios delitos.

Las críticas no solo del Gobierno y de los socios, sino de buena parte de la magistratura y de la ciudadanía se han hecho notar durante todo el fin de semana. Este domingo, centenares de personas protestaban frente al Alto Tribunal contra la condena al fiscal general al grito de "golpistas con toga".

"Estamos viendo que quien está liderando la crítica más acerada contra la condena del fiscal es Óscar López, porque a fin de cuentas es el rival político y electoral de Ayuso, a quien, lógicamente, el Gobierno responsabiliza de todo este proceso que ha terminado tumbando al jefe del ministerio público", afirma en Al Rojo Vivo el periodista de 'El Independiente', Juanma Romero.

Es cierto, añade Romero, que "ellos confiaban en la absolución, pero es cierto que la opción estaba encima de la mesa; así que estamos viendo que la crítica es de López y que el presidente del Gobierno es bastante más cauteloso. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.