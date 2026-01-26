Juanma Romero analiza las palabras de Feijóo al pedir la dimisión de Puente y compararlo con Mazón: "El PP nunca pidió su dimisión"

El periodista Juanma Romero reacciona a las palabras del líder de los 'populares', una semana después de la tragedia de Adamuz, al pedir la dimisión del ministro. En el vídeo podemos ver su intervención completa.

Según explica la periodista Esther Redondo, de laSexta, fuentes de Moncloa y de Ferraz cierran filas con la actuación del ministro Óscar Puente, algo que confirma también en Al Rojo Vivo, el periodista Juanma Romero, de 'El Independiente': "El apoyo del presidente del Gobierno, que él mismo explicitó en el mitin de Huesca, es total; lo que sostienen en Moncloa es que las inspecciones se hicieron y que el ministro ha estado dando la cara".

Pese a que tenía que haber sido más precisa a la hora de utilizar los términos, señala Romero, "hasta el momento, [Puente] tiene cierta línea de defensa frente a lo que dice el PP y desde luego la comparación con la DANA no les viene nada bien. Ni la DANA ni el resto de tragedias que ha tenido que gestionar el PP en todos estos años (residencia de Madrid, incendios...) El PP no tiene que sacar músculo".

El periodista se refiere a la comparación que el propio Alberto Núñez Feijóo ha hecho entre Puente y Carlos Mazón. Según ha declarado Feijóo en COPE, "ayer Puente decía que le compararan con Mazón, cuando la realidad es que habría que compararle con la consejera de Emergencias (Salomé Pradas)".

"Si Feijóo lo compara con Pradas y la DANA de Mazón, habría que preguntar por qué Feijóo y la dirección nacional del PP ha estado apoyando a Mazón durante un año hasta que la rabia desnuda estalla en el funeral [del primer aniversario]?", señala por su parte el presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras.

"Feijóo nunca pidió la dimisión de Mazón ni tampoco él presionó para que se fuera Salomé Pradas, por lo que esta comparación no le viene nada bien al PP", apunta Romero. Y es una evidencia, añade que "Mazón prácticamente cambió de versión cada minuto y mintió lo más grande". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

