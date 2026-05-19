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Análisis en Al Rojo Vivo

Ainhoa Martínez: "Zapatero no es un expresidente al uso: sigue muy implicado en la gestión diaria del PSOE y del Gobierno"

La periodista de 'ABC', Ainhoa Martínez, analiza la imputación de Zapatero y asegura que "ante la gravedad de los hechos, debería haber transparencia y no victimismo" dentro del PSOE. En el vídeo, los detalles.

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La periodista Ainhoa Martínez, de 'ABC', reacciona en directo en Al Rojo Vivo apenas minutos después de conocer que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido imputado en la Audiencia Nacional por organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias en el caso del rescate público de la aerolínea Plus Ultra.

"José Luis Rodríguez Zapatero no es un expresidente al uso, es un expresidente que está muy implicado en la gestión diaria del partido y del Gobierno", afirma Martínez. "Es quien ha estado pilotando las conversaciones y la interlocución con Carles Puigdemont, una vez que Santos Cerdán salió de la ecuación, y también tiene buena interlocución con Podemos, es decir, ha estado ejerciendo de nexo con aquellos partidos que en situaciones muy complicadas le han puesto cuesta arriba la gobernabilidad al gobierno", añade, dando por descontado la trascendencia que tuvo en la campaña electoral de 2023.

Por ende, insiste Martínez en que "Zapatero está muy implicado y muy en el entorno y en el corazón del Gobierno y del PSOE". De modo que por cómo se desarrolle esta investigación, "puede colocar en una posición muy comprometida al Gobierno y a Pedro Sánchez, que deberían también dar explicaciones".

Así, concluye que "ante lo que estamos viendo, ante la gravedad de los hechos y la incertidumbre que provoca, lo que tiene que haber es transparencia y no aferrarse al comodín habitual de la persecución, del victimismo y de la conspiración".

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