Juanma Romero analiza el choque entre Sumar y el PSOE por la vivienda: "El PSOE está muy dolido porque entiende que el conflicto alimenta la antipolítica y da bazas a la derecha"

En Al Rojo Vivo, el analista ha hablado sobre el nuevo choque entre PSOE y Sumar por la vivienda y ha desvelado la reacción del partido socialista: "Entienden que este tipo de enfrentamientos alimenta el discurso de la antipolítica y da bazas a la derecha y a la ultraderecha".

El periodista de 'El Independiente' y especialista en el Partido Socialista, Juanma Romero, ha analizado en Al Rojo Vivo el nuevo choque entre PSOE y Sumar a raíz del spot sobre vivienda que ha provocado tensiones dentro de la coalición. Según Romero, algunos diputados de Sumar consideran que Isabel Rodríguez "no es capaz de sacar este tema adelante" y reclaman incluso su dimisión.

Sobre la reacción del PSOE, Romero ha explicado que en el partido "lo están viviendo con malestar" y que "no quieren entrar públicamente al choque".

"No quieren confrontar con Sumar porque dicen que eso despista, pero están muy dolidos. Entienden que este tipo de enfrentamientos alimenta el discurso de la antipolítica y da bazas a la derecha y a la ultraderecha", ha destacado el periodista.

Romero también ha señalado que el ala socialista del Gobierno insiste en que "sí se están tomando medidas" y que algunas de las propuestas de Sumar serían "inconstitucionales". El punto central del desacuerdo, ha explicado, está en cómo abordar la renovación de los contratos de alquiler que están a punto de vencer:

"Sumar plantea una congelación generalizada, mientras que el PSOE quiere presionar a las comunidades autónomas del PP para que declaren zonas tensionadas y actúen dentro del marco legal", ha resumido Romero.

